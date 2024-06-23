ПВО отражает воздушную атаку на Севастополь, Крымский мост перекрыт
Развожаев: Силы ПВО уничтожают воздушные цели над Севастополем
Системы ПВО "Панцирь". Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов
В Севастополе работает система ПВО, службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев и призвал жителей сохранять спокойствие.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что противовоздушная оборона России за ночь сбила 33 БПЛА самолётного типа над территорией страны. Большая часть из них была нацелена на удары по объектам в Брянской области. Кроме того, вражеские беспилотники были ликвидированы в Смоленской, Тульской и Липецкой областях.