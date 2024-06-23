ПВО отражает воздушную атаку на Севастополь, Крымский мост перекрыт

В Севастополе работает система ПВО, службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев и призвал жителей сохранять спокойствие.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.