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23 июня, 09:25

ПВО отражает воздушную атаку на Севастополь, Крымский мост перекрыт

Развожаев: Силы ПВО уничтожают воздушные цели над Севастополем

Системы ПВО "Панцирь". Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Системы ПВО "Панцирь". Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

В Севастополе работает система ПВО, службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев и призвал жителей сохранять спокойствие.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Смоленском и Ярцевом
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Смоленском и Ярцевом

Ранее Life.ru сообщал, что противовоздушная оборона России за ночь сбила 33 БПЛА самолётного типа над территорией страны. Большая часть из них была нацелена на удары по объектам в Брянской области. Кроме того, вражеские беспилотники были ликвидированы в Смоленской, Тульской и Липецкой областях.

Александра Мышляева
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