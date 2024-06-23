Армия России точным ударом сровняла с землёй лагерь для подготовки лётчиков ВСУ

Российская армия нанесла высокоточный удар по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отчитались в МО.