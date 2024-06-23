Армия России точным ударом сровняла с землёй лагерь для подготовки лётчиков ВСУ
РФ нанесла высокоточный удар по месту подготовки состава Воздушных сил Украины
Авиация ВСУ. Обложка © t.me / Генеральний штаб ЗСУ
Российская армия нанесла высокоточный удар по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отчитались в МО.
Днём ранее российские военные ударили по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины, где находились иностранные наёмники. По сведениям подпольщика, медиков срочно вызвали на работу. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурили сотрудники Службы безопасности Украины из-за иностранных наёмников.