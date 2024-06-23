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23 июня, 10:26

Армия России точным ударом сровняла с землёй лагерь для подготовки лётчиков ВСУ

РФ нанесла высокоточный удар по месту подготовки состава Воздушных сил Украины

Авиация ВСУ. Обложка © t.me / Генеральний штаб ЗСУ

Авиация ВСУ. Обложка © t.me / Генеральний штаб ЗСУ

Российская армия нанесла высокоточный удар по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава Воздушных сил Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отчитались в МО.

Российская авиация разгромила под Харьковом иностранных наёмников
Российская авиация разгромила под Харьковом иностранных наёмников

Днём ранее российские военные ударили по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины, где находились иностранные наёмники. По сведениям подпольщика, медиков срочно вызвали на работу. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурили сотрудники Службы безопасности Украины из-за иностранных наёмников.

Андрей Бражников
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