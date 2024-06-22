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22 июня, 06:07
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Армия России разбомбила базу ВСУ с иностранными наёмниками

Подполье: Войска России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

Российские военные ударили по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины, где находились иностранные наёмники. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Утром в половине пятого 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений. Конкретики мало, известно, что теперь вместо располаги там воронка 20 метров в диаметре. Переход к Бандере был быстрым, но не у всех. Сейчас заполняются больницы Ивано-Франковска и пригорода кучами вопящих бандеровцев", — рассказал Лебедев.

По сведениям подпольщика, медиков срочно вызвали на работу. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины. Всё дело в том, что часть раненых являются иностранными наёмниками, их в первую очередь отправляют к хирургам на стол.

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Неделей ранее российские военные выявили в Харьковской области пункт временной дислокации украинской армии, в котором также находились иностранные наёмники. В результате точного удара ВКС РФ цели противника были уничтожены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Андрей Бражников
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