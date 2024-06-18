Пророссийское подполье на Украине сообщает, что в порт Одессы прибыло около 60 говорящих на французском языке наёмников. Как рассказал в беседе с "Царьградом" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, иностранцы уже "растворились" в городе, так как боятся стать целью для российских бомб и ракет.

По его словам, они через Румынию прибывают в небольшой украинский городок Рени, расположенный в Одесской области, где уже находятся около 300–500 румынских наёмников. Раньше французы заселялись в припортовых гостиницах, но сбежали оттуда после того, как туда начали бить ВС РФ.

Помимо этого собеседник издания рассказал, что наёмникам кто-то заранее снимает квартиры в одесских жилых домах, куда потом их расселяют. Лебедев также предположил, что прибывшая партия французов не является представителями тех сил, которые президент Пятой республики Эмманюэль Макрон собирался направить на территорию Незалежной.

"Иначе они заходили бы с техникой, бодрые, под флагами. Скорее всего, это наёмники. Макрон, что бы он ни говорил, официальные силы не вводит. Только наёмников. Прибывшие ребята заходят с шевронами Иностранного легиона. То есть не под эгидой НАТО", — заявил координатор николаевского подполья.