Во Франции в курсе, чем обернётся отправка войск на Украину, уверен Нарышкин

Французский лидер Эмманюэль Макрон наверняка слышит предупреждения российской стороны по поводу перспективы отправки войск на Украину. Уверенность в этом выразил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Слышит. Была дискуссия по этому вопросу и внутри западных стран, она продолжается, в том числе и во Франции", — приводит его слова ТАСС.