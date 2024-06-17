Во Франции в курсе, чем обернётся отправка войск на Украину, уверен Нарышкин
Нарышкин: Макрон слышит предупреждения насчёт отправки войск на Украину
Французский лидер Эмманюэль Макрон наверняка слышит предупреждения российской стороны по поводу перспективы отправки войск на Украину. Уверенность в этом выразил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Слышит. Была дискуссия по этому вопросу и внутри западных стран, она продолжается, в том числе и во Франции", — приводит его слова ТАСС.
Нарышкин отметил, что тех, кто выступает против отправки войск, пока очевидно больше, чем тех, кто выступает за.
Возможность отправки военных стран Запада в зону российско-украинского конфликта первым допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Позже эту идею поддержала и Варшава. Если союзники Киева осмелятся на столь безумный шаг, мир окажется "на краю вулкана", предупреждал Николя Саркози.
EPA / GIUSEPPE LAMI