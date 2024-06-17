ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 09:06

Во Франции в курсе, чем обернётся отправка войск на Украину, уверен Нарышкин

Нарышкин: Макрон слышит предупреждения насчёт отправки войск на Украину

Французский лидер Эмманюэль Макрон наверняка слышит предупреждения российской стороны по поводу перспективы отправки войск на Украину. Уверенность в этом выразил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Слышит. Была дискуссия по этому вопросу и внутри западных стран, она продолжается, в том числе и во Франции", — приводит его слова ТАСС.

Нарышкин отметил, что тех, кто выступает против отправки войск, пока очевидно больше, чем тех, кто выступает за.

Резерв из Европы: Какие страны готовы отправить свои войска на Украину
Резерв из Европы: Какие страны готовы отправить свои войска на Украину

Возможность отправки военных стран Запада в зону российско-украинского конфликта первым допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Позже эту идею поддержала и Варшава. Если союзники Киева осмелятся на столь безумный шаг, мир окажется "на краю вулкана", предупреждал Николя Саркози.

Обложка ©

EPA / GIUSEPPE LAMI

Марина Калегина
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Эмманюэль Макрон
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров