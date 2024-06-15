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15 июня, 04:59

Российская авиация разгромила под Харьковом иностранных наёмников

Марочко: ВКС уничтожили иностранных наёмников и бойцов ВСУ под Харьковом

Российские военные выявили в Харьковской области пункт временной дислокации украинской армии, в котором также находились иностранные наёмники. Как рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, в результате точного удара ВКС РФ цели противника были уничтожены.

В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что данные о расположении объекта ВСУ в населённом пункте Бугаевка под Харьковом были получены от агентурных источников. После этого сведения были проверены аэроразведкой и подтверждены.

"Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы", — заявил Марочко.

ВС РФ уничтожили пункты дислокации операторов БПЛА и иностранных наёмников
ВС РФ уничтожили пункты дислокации операторов БПЛА и иностранных наёмников

Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по энергетическим объектам Украины. Именно они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса на территории Незалежной.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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