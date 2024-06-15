Российские военные выявили в Харьковской области пункт временной дислокации украинской армии, в котором также находились иностранные наёмники. Как рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, в результате точного удара ВКС РФ цели противника были уничтожены.

В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что данные о расположении объекта ВСУ в населённом пункте Бугаевка под Харьковом были получены от агентурных источников. После этого сведения были проверены аэроразведкой и подтверждены.

"Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы", — заявил Марочко.