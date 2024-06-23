Число жертв атаки на Севастополь в День Святой Троицы выросло до трёх, раненых — почти 100

Количество погибших в результате сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь выросло до трёх человек, двое из них дети. Количество раненых составляет почти 100 человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Количество погибших выросло до трёх человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты", — пишет глава города.

Развожаев выразил возмущение, что враг нанёс удар исподтишка по Севастополю в День Святой Троицы, когда мирные жители возвращались со службы или поехали с детьми на море. Губернатор уже выехал к пострадавшим в больницу. На месте происшествия на Северной стороне по его поручению находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов. Глава города выразил соболезнования семьям погибших и обещал им и всем раненым помощь.

"Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами", — обратился чиновник к землякам.