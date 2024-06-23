ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 11:06
8837

Смертоносная атака на Севастополь отозвалась мощными взрывами в Харькове

СМИ: В Харькове звучат взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы после сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой два человека погибли и 22 были ранены. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Захарова пообещала Киеву грозный ответ на удары ВСУ по Энергодару
Захарова пообещала Киеву грозный ответ на удары ВСУ по Энергодару

Как сообщал Life.ru, накануне вечером мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Было зафиксировано четыре прилёта. Политик отметил, что одна авиабомба попала в производственное предприятие. Воздушная тревога была слышна в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Позже стало известно, что ночью в Харькове вновь прозвучали взрывы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Waraphorn Aphai

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров