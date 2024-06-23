Смертоносная атака на Севастополь отозвалась мощными взрывами в Харькове

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы после сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой два человека погибли и 22 были ранены. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.