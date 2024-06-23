Смертоносная атака на Севастополь отозвалась мощными взрывами в Харькове
СМИ: В Харькове звучат взрывы
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы после сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой два человека погибли и 22 были ранены. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.
Как сообщал Life.ru, накануне вечером мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Было зафиксировано четыре прилёта. Политик отметил, что одна авиабомба попала в производственное предприятие. Воздушная тревога была слышна в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Позже стало известно, что ночью в Харькове вновь прозвучали взрывы.
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