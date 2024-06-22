Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Взрывы раздавались в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, было зафиксировано четыре прилёта.

"В Харькове слышны взрывы. Предварительно, четыре удара пришлось по Харькову", — написал он в своём телеграм-канале.

Украинский градоначальник уточнил, что одна авиабомба попала в производственное предприятие. Видео с его комментарием опубликовало местное издание "Страна.ua". Стоит отметить, что воздушная тревога в Харьковской области действовала уже более восьми часов. Также она звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.