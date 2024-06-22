Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Взрывы раздавались в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, было зафиксировано четыре прилёта.
"В Харькове слышны взрывы. Предварительно, четыре удара пришлось по Харькову", — написал он в своём телеграм-канале.
Украинский градоначальник уточнил, что одна авиабомба попала в производственное предприятие. Видео с его комментарием опубликовало местное издание "Страна.ua". Стоит отметить, что воздушная тревога в Харьковской области действовала уже более восьми часов. Также она звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Напомним, в Минобороны сегодня сообщали о том, что в ночь на 22 июня российские военные в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики ударили по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Как уточнили в ведомстве, все цели были достигнуты, а все объекты поражены.
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