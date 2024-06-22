Армия России нанесла удар по объектам энергетики Украины
Российские военные в ночь на 22 июня нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, а также успешно поразили склады западных авиационных средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, все цели были достигнуты и все объекты поражены.
Кроме того, наши бойцы уничтожили украинские склады с безэкипажными катерами и БПЛА. Российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. Кстати, за неделю противник потерял более четырёх тысяч военных всего на одном участке фронта. Подробнее о том, как продвинулась Армия России за это время, — в материале Life.ru.
Telegram / Минобороны России