Армия России нанесла удар по объектам энергетики Украины

Российские военные в ночь на 22 июня нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, а также успешно поразили склады западных авиационных средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами", — говорится в сообщении.