Морская авиация ЧФ разгромила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины
МО: В северо-западной части Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров
Минувшей ночью авиация Черноморского флота ликвидировала в северо-западной части Чёрного моря шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В северо-западной части Чёрного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины", — рассказали в оборонном ведомстве.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Maxene Huiyu