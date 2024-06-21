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21 июня, 04:55

Морская авиация ЧФ разгромила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины

МО: В северо-западной части Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров

Минувшей ночью авиация Черноморского флота ликвидировала в северо-западной части Чёрного моря шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В северо-западной части Чёрного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Напомним, что минувшей ночью также сообщалось об уничтожении четырёх беспилотников в Севастополе. Позднее Минобороны уточнило, что силы ПВО сбили 114 украинских БПЛА, 70 из которых перехватили над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maxene Huiyu

Оксана Попова
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