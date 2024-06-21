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21 июня, 11:45

Более четырёх тысяч военных потеряли ВСУ за неделю всего на одном участке фронта

МО РФ: Группировка "Юг" улучшила положение, ВСУ потеряли почти 4,3 тыс. военных

Украинские Вооружённые силы потеряли до 4290 военных в зоне ответственности группировки "Юг" ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ", — указали в ведомстве.

Там добавили, что российские бойцы отразили шесть контратак штурмовых групп противника. В боях ВСУ потеряли до 4290 военных, танк Leopard ("Леопард") немецкого производства, 19 боевых бронированных машин, включая четыре американских бронетранспортёра M113, 47 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки ракетных систем залпового огня (РСЗО), в том числе RAK SA-12 производства Хорватии, а также 53 автомобиля.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по аэродромам и пунктам дислокации ВСУ. Также были поражены военные хранилища, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, места подготовки к применению безэкипажных катеров.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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