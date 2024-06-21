Украинские Вооружённые силы потеряли до 4290 военных в зоне ответственности группировки "Юг" ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ", — указали в ведомстве.

Там добавили, что российские бойцы отразили шесть контратак штурмовых групп противника. В боях ВСУ потеряли до 4290 военных, танк Leopard ("Леопард") немецкого производства, 19 боевых бронированных машин, включая четыре американских бронетранспортёра M113, 47 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки ракетных систем залпового огня (РСЗО), в том числе RAK SA-12 производства Хорватии, а также 53 автомобиля.