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21 июня, 11:34

ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по аэродромам и пунктам дислокации ВСУ

Вооружённые силы России за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным аэродромам ВСУ и пунктам дислокации наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 15-го по 21 июня текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.

В результате были поражены военные хранилища, инфраструктура аэродромов ВСУ, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, пункты временной дислокации националистов и наёмников, а также места подготовки к применению безэкипажных катеров.

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А 20 июня стало известно, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики РФ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.

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Александра Вишнякова
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