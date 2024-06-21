ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по аэродромам и пунктам дислокации ВСУ
Вооружённые силы России за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным аэродромам ВСУ и пунктам дислокации наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 15-го по 21 июня текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.
В результате были поражены военные хранилища, инфраструктура аэродромов ВСУ, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, пункты временной дислокации националистов и наёмников, а также места подготовки к применению безэкипажных катеров.
А 20 июня стало известно, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики РФ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.