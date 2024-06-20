Наша армия покарала ВСУ групповым ударом большой дальности за попытки атаковать Россию

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", — говорится в сообщении.