Наша армия покарала ВСУ групповым ударом большой дальности за попытки атаковать Россию
МО: ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности по объектам энергетики Украины
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили пункты управления трёх бригад ВСУ — 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных. Также на прошлой неделе в Минобороны заявили, что ВС РФ ответили Киеву 19 высокоточными ударами на попытки атаковать Россию. Ещё один подобный удар был нанесён по стоянкам самолётов ВСУ инфраструктуре авиационной базы украинских вооружённых сил. Об этом стало известно 12 июня. Тогда же российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ