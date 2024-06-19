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Опубликовано 19 июня 2024, 10:38

Минобороны: ВС РФ поразили пункты управления трёх бригад ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ за минувшие сутки нанесли поражение пунктам управления трёх бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в среду, 19 июня.

"Нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 124 районах", — отметили в ведомстве.

Кроме того, за то же время средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 43 вражеских дрона, десять снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

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Также в Минобороны РФ заявили, что Южная группировка войск ВС РФ лишила противника 560 бойцов и боевой бронемашины Humvee. Кроме того, украинская армия лишилась американского бронетранспортёра М113 и потеряла пять пикапов.

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Никита Осипов
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