Южная группировка войск лишила противника 560 бойцов и боевой бронемашины Humvee
Подразделения российской группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Миньковка, Калиновка, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка. Об этом сообщается в суточной сводке Минобороны РФ. Потери противника, по данным военного ведомства, составили до 560 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась американского бронетранспортёра М113, а ещё потеряла боевую бронемашину Humvee и пять пикапов.
В ходе контрбатарейной борьбы, по данным Минобороны РФ, были поражены две американские гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы — "Буковель-AD" и "Анклав".
А ранее российские войска уничтожили склад разгрузки западного оружия ВСУ. Life.ru также писал, что группа "Юг" ВС России нанесла поражение трём бригадам ВСУ и отразила четыре контратаки. В результате украинские войска лишились до 380 бойцов и танка Leopard.
Минобороны РФ / AP / ТАСС