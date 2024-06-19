Южная группировка войск лишила противника 560 бойцов и боевой бронемашины Humvee

Подразделения российской группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Миньковка, Калиновка, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка. Об этом сообщается в суточной сводке Минобороны РФ. Потери противника, по данным военного ведомства, составили до 560 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась американского бронетранспортёра М113, а ещё потеряла боевую бронемашину Humvee и пять пикапов.