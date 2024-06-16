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16 июня, 11:01

ВСУ потеряли до 380 бойцов и очередной танк Leopard в безуспешных атаках на позиции ВС РФ

Минобороны: Группа "Юг" ВС РФ отбила четыре контратаки ВСУ и уничтожила Leopard

Группа "Юг" ВС РФ за минувшие сутки нанесла поражение трём бригадам украинских войск и отразила четыре контратаки. Противник потерял до 380 бойцов и танк Leopard, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово ДНР", говорится в публикации министерства.

Всего за сутки российские военные отбили четыре контратаки подразделений 33-й и 41-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады территориальной обороны. В результате успешных действий Армии России украинская сторона потеряла до 380 человек личного состава, немецкий танк Leopard, два бронеавтомобиля "Козак", 15 обычных автомобилей, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и два 105-миллиметровых американских орудия М119.

ВСУ за сутки потеряли 375 бойцов в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ
ВСУ за сутки потеряли 375 бойцов в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ

Ранее в Минобороны сообщили, что войсковая группировка "Запад" за сутки уничтожила до 500 бойцов нацбата "Азов"* и Нацгвардии Украины. Также противник потерял два бронированных автомобиля, девять обычных машин, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и три станции РЭБ "Нота".

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Юрий Лысенко
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