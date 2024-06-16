Группировка "Запад" за сутки ликвидировала до 500 солдат "Азова"* и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме живой силы, враг лишился двух боевых бронированных машин, девяти автомобилей, 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и трёх станции радиоэлектронной борьбы "Нота".

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"*, а также 40-го и 50-го полков Нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР", — сообщили в ведомстве.

Ранее на этом же направлении враг потерял около 495 военных. Армия противника также потеряла две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, 155-миллиметровую гаубицу H-70, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую самоходную установку 2С1 "Гвоздика" и РСЗО "Град".