На Украине признали напряжённую ситуацию для ВСУ на Красноармейском направлении

Генштаб ВСУ считает, что на подконтрольных Киеву территориях на Красноармейском направлении в ДНР сложилась самая сложная ситуация для украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.

"Как и за прошедшие сутки, наиболее напряжённая ситуация остаётся на Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейск. — Прим. Life.ru) направлении", — говорится в сообщении.