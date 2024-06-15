ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 12:19

На Украине признали напряжённую ситуацию для ВСУ на Красноармейском направлении

Генштаб ВСУ: На Красноармейском направлении сложилась самая сложная ситуация

Генштаб ВСУ считает, что на подконтрольных Киеву территориях на Красноармейском направлении в ДНР сложилась самая сложная ситуация для украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.

"Как и за прошедшие сутки, наиболее напряжённая ситуация остаётся на Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейск. — Прим. Life.ru) направлении", — говорится в сообщении.

Расширение фронта разорвёт украинскую армию, считает военный эксперт
Расширение фронта разорвёт украинскую армию, считает военный эксперт

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 635 военных в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ. В районе населённых пунктов Острое, Белая Гора и Стенки ДНР Российская армия улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров