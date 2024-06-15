На Украине признали напряжённую ситуацию для ВСУ на Красноармейском направлении
Генштаб ВСУ: На Красноармейском направлении сложилась самая сложная ситуация
Генштаб ВСУ считает, что на подконтрольных Киеву территориях на Красноармейском направлении в ДНР сложилась самая сложная ситуация для украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.
"Как и за прошедшие сутки, наиболее напряжённая ситуация остаётся на Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейск. — Прим. Life.ru) направлении", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 635 военных в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ. В районе населённых пунктов Острое, Белая Гора и Стенки ДНР Российская армия улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад противника.
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