Киев ожидает открытия фронта в Сумской области, в связи с чем ВСУ придётся затыкать и без того истощёнными людскими резервами всевозможные дыры в обороне. Об этом заявил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" полковник Тимур Сыртланов.

"Для переброски сил на Харьковское направление резервов у ВСУ уже не осталось. Вполне возможно, что, когда наши военнослужащие выйдут на подступы к областному центру, на Украине могут объявить войну. Тогда будут мобилизовываться на "мясные штурмы" уже все граждане Украины, независимо от возраста и пола", — отметил ветеран спецподразделений в разговоре с URA.ru.

По его словам, ВС РФ непременно воспользуются этим для прорыва на стратегических участках фронта. Кроме того, Сыртланов рассказал, что российские штурмовики в Часовом Яре успешно подавляют огневые точки противника, оборудованные в домах. В ближайшее время город наверняка будет освобождён, уверен полковник.