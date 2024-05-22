Расширение фронта разорвёт украинскую армию, считает военный эксперт
Полковник Сыртланов: Открытие фронта в Сумской области станет фатальным для ВСУ
Киев ожидает открытия фронта в Сумской области, в связи с чем ВСУ придётся затыкать и без того истощёнными людскими резервами всевозможные дыры в обороне. Об этом заявил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" полковник Тимур Сыртланов.
"Для переброски сил на Харьковское направление резервов у ВСУ уже не осталось. Вполне возможно, что, когда наши военнослужащие выйдут на подступы к областному центру, на Украине могут объявить войну. Тогда будут мобилизовываться на "мясные штурмы" уже все граждане Украины, независимо от возраста и пола", — отметил ветеран спецподразделений в разговоре с URA.ru.
По его словам, ВС РФ непременно воспользуются этим для прорыва на стратегических участках фронта. Кроме того, Сыртланов рассказал, что российские штурмовики в Часовом Яре успешно подавляют огневые точки противника, оборудованные в домах. В ближайшее время город наверняка будет освобождён, уверен полковник.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Покровское (Красноармейское) направление в ДНР является самым тяжёлым для украинских войск участком фронта. Представители киевского режима также отметили, что серьёзные бои происходят в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.
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