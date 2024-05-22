В Генштабе ВСУ назвали самое тяжёлое направление на всей линии фронта
Генштаб ВСУ: Покровское направление является самым тяжёлым по всему фронту
Генштаб ВСУ считает Покровское (Красноармейское) направление в ДНР самым тяжёлым для украинских войск участком фронта. Об этом говорится в его телеграм-канале.
"Покровское направление остаётся самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. <...> На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения манёвра", — заявили в украинском Генштабе.
Помимо того, представители киевского режима сообщили, что тяжёлые бои происходят в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.
Покровском в Киеве называют город Красноармейск в Донецкой Народной Республике. В 2016 году украинские власти сменили его название в рамках декоммунизации.
Ранее Life.ru писал, что в Минобороны отметили успешное продвижение ВС РФ на Красноармейском направлении. Одним из ярких признаков этого стало освобождение посёлка Очеретино.
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