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Регион
21 мая, 23:59

В Генштабе ВСУ назвали самое тяжёлое направление на всей линии фронта

Генштаб ВСУ: Покровское направление является самым тяжёлым по всему фронту

Генштаб ВСУ считает Покровское (Красноармейское) направление в ДНР самым тяжёлым для украинских войск участком фронта. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Покровское направление остаётся самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. <...> На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения манёвра", — заявили в украинском Генштабе.

Помимо того, представители киевского режима сообщили, что тяжёлые бои происходят в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

Покровском в Киеве называют город Красноармейск в Донецкой Народной Республике. В 2016 году украинские власти сменили его название в рамках декоммунизации.

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Ранее Life.ru писал, что в Минобороны отметили успешное продвижение ВС РФ на Красноармейском направлении. Одним из ярких признаков этого стало освобождение посёлка Очеретино.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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