Генштаб ВСУ считает Покровское (Красноармейское) направление в ДНР самым тяжёлым для украинских войск участком фронта. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Покровское направление остаётся самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. <...> На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения манёвра", — заявили в украинском Генштабе.

Помимо того, представители киевского режима сообщили, что тяжёлые бои происходят в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

Покровском в Киеве называют город Красноармейск в Донецкой Народной Республике. В 2016 году украинские власти сменили его название в рамках декоммунизации.