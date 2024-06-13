За прошедшие сутки Киев потерял до 635 военных в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в районе населённых пунктов Острое, Белая Гора и Стенки (ДНР) наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны Украины.

"Противник потерял до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также за сутки российским бойцам удалось уничтожить семь складов боеприпасов ВСУ. Кроме того, ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.