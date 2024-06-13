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13 июня, 11:15

ВСУ потеряли до 635 бойцов в зоне работы Южной группировки войск ВС России

За прошедшие сутки Киев потерял до 635 военных в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в районе населённых пунктов Острое, Белая Гора и Стенки (ДНР) наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны Украины.

"Противник потерял до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также за сутки российским бойцам удалось уничтожить семь складов боеприпасов ВСУ. Кроме того, ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

А ранее российские войска поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ ВСУ в районе населённого пункта Полывяное Полтавской области. В результате удара по дивизиону противника были уничтожены две пусковые установки, две радиолокационные станции (РЛС) и кабины боевого управления.

Российские бойцы ликвидировали подразделение "головорезов" ВСУ в Новомихайловке
Российские бойцы ликвидировали подразделение "головорезов" ВСУ в Новомихайловке
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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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