ВСУ потеряли до 635 бойцов в зоне работы Южной группировки войск ВС России
За прошедшие сутки Киев потерял до 635 военных в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в районе населённых пунктов Острое, Белая Гора и Стенки (ДНР) наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны Украины.
"Противник потерял до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Также за сутки российским бойцам удалось уничтожить семь складов боеприпасов ВСУ. Кроме того, ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
А ранее российские войска поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ ВСУ в районе населённого пункта Полывяное Полтавской области. В результате удара по дивизиону противника были уничтожены две пусковые установки, две радиолокационные станции (РЛС) и кабины боевого управления.
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