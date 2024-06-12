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12 июня, 12:42

Минобороны показало, как "Искандер" испепелил дивизион ЗРК С-300 ВСУ под Полтавой

Минобороны опубликовало видео уничтожения дивизиона ЗРК С-300 ВСУ на Полтавщине

Российские войска поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Полывяное Полтавской области. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения техники противника.

ОТРК "Искандер-М" поразил ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населённого пункта Полывяное Полтавской области был поражён дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что в результате удара по дивизиону ВСУ были уничтожены две пусковые установки, две радиолокационные станции (РЛС) и кабины боевого управления. На опубликованном видео видны удары снарядов "Искандер-М" по позициям дивизиона, а также вторичная детонация.

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А ранее Life.ru писал, что российский беспилотник "Русак" поразил в зоне СВО бронемашину Stryker. Эта американская боевая техника оценивается в один миллион долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Дарья Нарыкова
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