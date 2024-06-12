Минобороны показало, как "Искандер" испепелил дивизион ЗРК С-300 ВСУ под Полтавой
Минобороны опубликовало видео уничтожения дивизиона ЗРК С-300 ВСУ на Полтавщине
Российские войска поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Полывяное Полтавской области. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения техники противника.
ОТРК "Искандер-М" поразил ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населённого пункта Полывяное Полтавской области был поражён дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что в результате удара по дивизиону ВСУ были уничтожены две пусковые установки, две радиолокационные станции (РЛС) и кабины боевого управления. На опубликованном видео видны удары снарядов "Искандер-М" по позициям дивизиона, а также вторичная детонация.
А ранее Life.ru писал, что российский беспилотник "Русак" поразил в зоне СВО бронемашину Stryker. Эта американская боевая техника оценивается в один миллион долларов.
Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia