Минобороны показало, как "Искандер" испепелил дивизион ЗРК С-300 ВСУ под Полтавой

В Минобороны добавили, что в результате удара по дивизиону ВСУ были уничтожены две пусковые установки, две радиолокационные станции (РЛС) и кабины боевого управления. На опубликованном видео видны удары снарядов "Искандер-М" по позициям дивизиона, а также вторичная детонация.