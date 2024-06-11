Копеечный российский дрон подбил американский БТР на Украине

Поставленный ВСУ американский бронетранспортёр Stryker оказался бессилен против российского разведывательно-ударного БПЛА "Русак" — детища отечественной компании "Стратим". Дрон поразил машину в зоне СВО, рассказал РИА "Новости" представитель фирмы на выставке Helirussia-2024.

Собеседник агентства акцентировал внимание на сравнительно небольшой стоимости беспилотника, которая меркнет на фоне семизначного ценника заокеанского БТР. Это соотношение как нельзя лучше показывает эффективность дронов упомянутой модели.

"БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортёр Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США", — рассказал разработчик.