Российские "дроноводы" подбили очередные американские Abrams и БМП Bradley
Кимаковский: FPV-дроны уничтожили Abrams ВСУ на Авдеевском направлении
Танк Abrams ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL
Российские FPV-дроны подбили поставленные Киеву американские танк Abrams и бронемашину Bradley на Авдеевском направлении. Об этом журналистам рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
"У нас очередные подбитые западные единицы вооружения. Уже ставшие традиционными Abrams и Bradley были подбиты нашими "дроноводами", — сказал он в беседе с ТАСС.
По его словам, в обоих случаях удалось зацепить экипаж боевых машин. Объективный контроль подтвердил: на местах есть раненые и погибшие.
Ранее российский танкист рассказал, как "мангал" на его Т-72Б3 спас экипаж от плотного огня ВСУ. На позиции по боевой машине начали прилетать сначала артиллерийские снаряды, а потом — FPV-дроны. Как только противник успокоился, танк снова оказался на позиции и выпустил несколько снарядов в дом, где прятался враг.