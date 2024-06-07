Российские "дроноводы" подбили очередные американские Abrams и БМП Bradley

Российские FPV-дроны подбили поставленные Киеву американские танк Abrams и бронемашину Bradley на Авдеевском направлении. Об этом журналистам рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"У нас очередные подбитые западные единицы вооружения. Уже ставшие традиционными Abrams и Bradley были подбиты нашими "дроноводами", — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, в обоих случаях удалось зацепить экипаж боевых машин. Объективный контроль подтвердил: на местах есть раненые и погибшие.