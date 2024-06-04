ВСУ оказались прижаты к водохранилищу у Карловки и рискуют попасть в котёл

"Севернее Карловки наши бойцы освободили населённый пункт Уманское. Таким образом они зажимают к <…> водохранилищу противника и не дают ему возможности снабжения с обратной стороны, то есть <…> не просто выдавливают, а фактически там в районе <…> водохранилища могут взять в некое окружение противника. Это всё связано с географией самого этого водохранилища", — заявил он в эфире Первого канала.