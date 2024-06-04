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Регион
4 июня, 12:39

ВСУ оказались прижаты к водохранилищу у Карловки и рискуют попасть в котёл

Кимаковский: ВСУ могут попасть в окружение Армии России у Карловки в ДНР

Подразделения Вооружённых сил Украины могут оказаться в окружении Армии России у села Карловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Севернее Карловки наши бойцы освободили населённый пункт Уманское. Таким образом они зажимают к <…> водохранилищу противника и не дают ему возможности снабжения с обратной стороны, то есть <…> не просто выдавливают, а фактически там в районе <…> водохранилища могут взять в некое окружение противника. Это всё связано с географией самого этого водохранилища", — заявил он в эфире Первого канала.

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Напомним, что российские войска освободили Уманское в ДНР 2 июня. После этого Кимаковский объяснил, что контроль над этим селом затруднит логистику противника на некоторых отрезках линии боевого соприкосновения под Авдеевкой. Кроме того, Уманское выступит в роли отличного плацдарма для ВС РФ, с помощью которого они смогут увеличить интенсивность нанесения ударов по ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Юрий Лысенко
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