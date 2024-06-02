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Регион
2 июня, 14:57

Советник главы ДНР объяснил важность освобождения Уманского под Авдеевкой

Кимаковский: Освобождение Уманского нарушит снабжение ВСУ в районе Авдеевки

Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Освобождение российскими силами села Уманское нарушит снабжение украинских войск на некоторых участках фронта в районе Авдеевки. Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Освобождение Уманского даёт дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооружённых формирований Украины в Карловке, где пока ещё есть сопротивление", — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, освобождённый населённый пункт станет удобным плацдармом для нанесения более интенсивных ударов по ВСУ, добавил советник главы ДНР.

Напомним, об освобождении Уманского Минобороны России сообщило в воскресенье, 2 июня. Этот населённый пункт находится в 11 километрах от Авдеевки и в 15 километрах от окраин Донецка. Украинская сторона официально пока никак не комментировала потерю Уманского.

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Наталья Исакова
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