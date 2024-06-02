Советник главы ДНР объяснил важность освобождения Уманского под Авдеевкой

Освобождение российскими силами села Уманское нарушит снабжение украинских войск на некоторых участках фронта в районе Авдеевки. Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Освобождение Уманского даёт дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооружённых формирований Украины в Карловке, где пока ещё есть сопротивление", — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, освобождённый населённый пункт станет удобным плацдармом для нанесения более интенсивных ударов по ВСУ, добавил советник главы ДНР.