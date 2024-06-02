ВС России освободили Уманское Донецкой Народной Республики

ВС России освободили село Уманское Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. На данном участке фронта работают бойцы группировки войск "Центр", за минувшие сутки они нанесли поражение 23-й, 24-й механизированным бригадам ВСУ и 109-й бригаде территориальной обороны в районах Новгородского, Евгеновки, Розовки и Новосёловки Первой.

А под Новоалександровкой, Соловьёвым, Соколом и Новопокровским наши бойцы отразили пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад армии противника. За сутки ВСУ лишились более 360 военнослужащих, двух автомобилей, американской 155-миллиметровой гаубицы M777, 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", трёх 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и двух противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".