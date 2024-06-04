Армия России поразила живую силу и технику ВСУ в 112 районах 4 июня, 10:43 ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 112 районах. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска за сутки уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в 112 районах. Огневое поражение противнику наносилось беспилотниками и ракетами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах", — уточнили в ведомстве.

Также сообщалось, что береговые ракетные комплексы "Бастион" Черноморского флота нанесли удар по целям ВСУ на территории Украины. В Минобороны РФ подтвердили точное поражение обозначенных объектов.

Авторы Татьяна Миссуми