Черноморский флот нанёс удар крылатыми ракетами по объектам ВСУ на Украине
Береговые ракетные комплексы "Бастион" Черноморского флота нанесли удар по целям ВСУ на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
После получения координат целей военные выдвинулись в позиционный район, развернули пусковые установки "Бастион" и выполнили пуски крылатых ракет.
"Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", — говорится в сообщении.
А в ночь на 1 июня российские войска нанесли стратегические удары по энергетическим объектам Украины. Сообщалось о взрывах в подконтрольном украинской армии Запорожье. Позже полиция перекрыла проезд до крупнейшей в стране ГЭС. После этого в "Укрэнерго" сообщили, что Днепрогэс находится в затруднительном положении.