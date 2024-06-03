ВСУ потеряли очередную американскую РСЗО HIMARS под ударами ВС РФ в ДНР

Группировка "Центр" Армии России улучшила позиции в ДНР и уничтожила американскую боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики", — сказано в публикации ведомства.

Потери украинских войск составили до 585 бойцов, три боевых бронированных автомобиля и две обычные машины. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военнослужащие смогли нанести поражение боевой машине HIMARS, двум американским гаубицам M777, пяти гаубицам "Мста-Б", двум Д-20, трём Д-30 и самоходной артиллерийской установке "Гвоздика".