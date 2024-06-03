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Регион
3 июня, 14:39

ВСУ потеряли очередную американскую РСЗО HIMARS под ударами ВС РФ в ДНР

Группировка "Центр" ВС РФ улучшила позиции и уничтожила РСЗО HIMARS ВСУ в ДНР

Группировка "Центр" Армии России улучшила позиции в ДНР и уничтожила американскую боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики", сказано в публикации ведомства.

Потери украинских войск составили до 585 бойцов, три боевых бронированных автомобиля и две обычные машины. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военнослужащие смогли нанести поражение боевой машине HIMARS, двум американским гаубицам M777, пяти гаубицам "Мста-Б", двум Д-20, трём Д-30 и самоходной артиллерийской установке "Гвоздика".

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Ранее в Минобороны показали, как российский вертолёт Ка-52М нанёс удары по замаскированным позициям противника в зоне действий группы "Центр" ВС РФ. Экипаж успешно поразил все заданные цели. Удары наносились с помощью неуправляемых ракет С-8 и управляемых "Вихрей".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Юрий Лысенко
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