ВСУ потеряли очередную американскую РСЗО HIMARS под ударами ВС РФ в ДНР
Группировка "Центр" ВС РФ улучшила позиции и уничтожила РСЗО HIMARS ВСУ в ДНР
Группировка "Центр" Армии России улучшила позиции в ДНР и уничтожила американскую боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики", — сказано в публикации ведомства.
Потери украинских войск составили до 585 бойцов, три боевых бронированных автомобиля и две обычные машины. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военнослужащие смогли нанести поражение боевой машине HIMARS, двум американским гаубицам M777, пяти гаубицам "Мста-Б", двум Д-20, трём Д-30 и самоходной артиллерийской установке "Гвоздика".
Ранее в Минобороны показали, как российский вертолёт Ка-52М нанёс удары по замаскированным позициям противника в зоне действий группы "Центр" ВС РФ. Экипаж успешно поразил все заданные цели. Удары наносились с помощью неуправляемых ракет С-8 и управляемых "Вихрей".
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