Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 03:52

Экипаж Ка-52М разгромил в зоне СВО замаскированные позиции ВСУ

Минобороны РФ: Экипаж Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные позиции ВСУ

Бойцы ВС РФ продолжают наносить удары по позициям противника в рамках проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ в своём телеграм-канале, недавно экипаж вертолёта Ка-52М поразил замаскированные позиции ВСУ в зоне ответственности "центральной" группировки российских войск.

Экипаж Ка-52М поразил замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипаж вертолёта Ка-52М уничтожил замаскированную технику и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ведомство также показало кадры боевой работы винтокрылой машины, которая успешно поразила все указанные цели. Сообщается, что удары были нанесены неуправляемыми ракетами С-8 и управляемыми "Вихрь".

Ка-52 "Аллигатор": история создания и технические характеристики
Ка-52 "Аллигатор": история создания и технические характеристики

Накануне, 2 июня, Минобороны РФ сообщало об аналогичных действиях российских штурмовиков Су-25. В ведомстве рассказали, что эти боевые машины поразили замаскированные позиции ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток".

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров