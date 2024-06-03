Экипаж Ка-52М разгромил в зоне СВО замаскированные позиции ВСУ
Минобороны РФ: Экипаж Ка-52М поразил в зоне СВО замаскированные позиции ВСУ
Бойцы ВС РФ продолжают наносить удары по позициям противника в рамках проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ в своём телеграм-канале, недавно экипаж вертолёта Ка-52М поразил замаскированные позиции ВСУ в зоне ответственности "центральной" группировки российских войск.
Экипаж Ка-52М поразил замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
"Экипаж вертолёта Ка-52М уничтожил замаскированную технику и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ведомство также показало кадры боевой работы винтокрылой машины, которая успешно поразила все указанные цели. Сообщается, что удары были нанесены неуправляемыми ракетами С-8 и управляемыми "Вихрь".
Накануне, 2 июня, Минобороны РФ сообщало об аналогичных действиях российских штурмовиков Су-25. В ведомстве рассказали, что эти боевые машины поразили замаскированные позиции ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток".
Telegram / Минобороны России