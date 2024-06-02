Ка-52 "Аллигатор": история создания и технические характеристики По признанию зарубежных военных обозревателей, вертолёт Ка-52 "Аллигатор" оказался грозным хищником в зоне боевых действий. Что о нём известно? 2 июня, 05:15 Вертолёт Ка-52 "Аллигатор". Обложка © Helicopter

Двухместный тяжеловооружённый разведывательно-ударный вертолёт Ка-52, известный как "Аллигатор" (по кодификации НАТО – Hokum B), является ярким представителем нового поколения российской военной авиационной техники и признан одним из самых эффективных тяжеловооружённых ударных вертолётов в мире. Машина предназначена для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов. Огневая мощь вертолёта способна поражать бронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

История создания Ка-52

Во времена Советского Союза поиск идеального ударного вертолёта пошёл по не вполне стандартному пути. Ми-24, ставший иконой военной мощи, родился из амбиции сочетать в себе мощное вооружение и возможность транспортировки десанта. Результатом стало создание машины, которую, по сути, нельзя было полноценно отнести ни к одному классу вертолётов. Посетители военно-исторических музеев легко могут убедиться: отсек для десантников настолько мал, что с трудом вмещает отделение бойцов в полном вооружении.

Пришло время для замены ветерана, и специалисты из конструкторского бюро Ухтомского вертолётного завода им. Н.И. Камова (ныне — ОАО "Камов" в городе Люберцы Московской области) под руководством главного конструктора Сергея Михеева решили разойтись с традициями: новый вертолёт не должен иметь лишних отсеков. В отличие от Ми-24 с его двухместной кабиной, новинка предполагала одного лётчика.

Разработчики Ми-24 не сдались без борьбы, представив своё видение — Ми-28. Он сохранял отголоски прошлого в виде уменьшенного отсека, который уже не предназначался для десанта, а скорее для спасения экипажей на поле боя.

Но особое внимание привлекала не эта модель, а её конкурент от бюро Камова. Это был геликоптер, получивший название Ка-50 "Чёрная акула", готовый переписать правила игры вертолётного боя.

Когда в конце 70-х начиналась разработка Ка-50, ключевым фокусом стала высокотехнологичная прицельная система, задуманная для того, чтобы один пилот мог справляться со всеми задачами. Цель была амбициозной, и её достижение требовало времени. Тогда появилось организационное решение в виде создания двухместного Ка-52 "Аллигатор" для работы в тандеме с "Чёрной акулой".

Первый лётный экземпляр Ка-52 (бортовой № 061), продемонстрированный на МАКС-1997. Фото © Wikipedia

"Аллигатор", совершивший первый полёт в 1997 году, прошёл серию модификаций, а Ка-50 постепенно уступил место своему современному собрату. Ка-52 был выбран за его отказоустойчивость и независимость, важную для групповых операций.

В Ми-28, отличающемся от Ми-24, члены экипажа располагались друг за другом, а Ка-52 примечателен нестандартным размещением пилотов бок о бок, что улучшает коммуникацию и координацию действий экипажа. По сравнению с "Чёрной акулой" этот аспект стал одним из ключевых новшеств в конструкции вертолёта.

"Аллигатор" оказался на голову выше Ми-24, которому пришёл на замену. Он представляет собой многофункциональный инструмент для разведки и боевых операций и способен работать в различных погодных условиях и в любое время суток. Встав в строй винтокрылых машин в мае 2011 года, он быстро зарекомендовал себя в боевых условиях, начиная с операции в Сирии в апреле 2016 года.

Ключевой особенностью конструкции вертолётов Камова является соосная схема винтов, что делает традиционный хвостовой винт не нужным. Благодаря зеркальному вращению на одной оси противодействие реактивному моменту происходит внутри системы самих роторов, исключая нужду в хвостовом роторе для стабилизации вертолёта. Это сокращает количество необходимых узлов и повышает общую надёжность конструкции.

Лётный экземпляр Ка-52. Фото © Wikipedia / Oleg V. Belyakov

Соосная схема даёт вертолёту Ка-52 "Аллигатор" высокую агрессивность и адаптивность на поле боя, делая его одним из лучших в своём классе как с точки зрения тактической гибкости, так и выживаемости — Ка-52 может продолжать полёт даже при серьёзных повреждениях хвостовой балки, возвращаясь на базу. При отсутствии винта в хвостовой части вертолёта располагается необходимое оборудование, включая элементы электронных систем и возможна установка дополнительного вооружения.

Ещё одна важная особенность Ка-52: он является одним из двух моделей вертолёта в мире с системой катапультирования (второй — Ка-50). Катапультируемые кресла могут обеспечить спасение экипажа на высотах от 0 до 4100 метров. Они срабатывают после отстрела лопастей винтов при помощи специального взрывного устройства.

Основные характеристики Ка-52

Лётно-технические характеристики

Лётно-технические характеристики вертолёта Ка-52 "Аллигатор" включают следующие основные показатели: Экипаж: 2 человека (пилот и штурман-оператор).

Длина: 16,0 м.

Длина фюзеляжа: 14,2 м.

Высота: 4,9 м.

Диаметр главного винта: 14,5 м.

Максимальная скорость полёта: около 300 км/ч.

Практический потолок: 5500 м.

Дальность полёта: до 1160 км.

Взлётный вес: около 10,4 тонны.

Силовая установка: два турбовальных двигателя ВК-2500 мощностью 2200 л.с. каждый с возможностью повышения до 2400 л.с. на взлётном режиме и 2700 л.с. на чрезвычайном режиме.

Основное вооружение

Серийный Ка-52. Фото © Wikipedia / Fedor Leukhin

Основное вооружение Ка-52 "Аллигатор" включает в себя: 30-мм автоматическую пушку с большим запасом боеприпасов, идентичную той, что используется на БМП-2.

Ракетное вооружение обычно включает противотанковые управляемые ракеты (ПТУРы) "Вихрь", способные поражать бронированные цели, а также ракеты семейства "Атака" для уничтожения различных типов мишеней.

Кроме того, Ка-52 может быть оснащён лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) для вертолётов модификации Ка-52М и 80-мм неуправляемыми ракетами (НАР), предназначенными для уничтожения живой силы и легкобронированных целей.

Модификации вертолёта

Кабина Ка-52. Отображение пилотажной, навигационной и прицельной информации на многофункциональных дисплеях. Фото © Wikipedia / Fedor Leukhin

Вертолёт имеет три модификации: базовую, для палубной авиации Ка-52К "Катран" и версию Ка-52М 2020 года. Помимо России ВВС Египта используют Ка-52 "Аллигатор" в качестве основного оператора. АО "ААК Прогресс" выпустила всего 250 единиц вертолёта "Аллигатор".

Применение в ходе СВО на Украине

Командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" во время боевой работы вертолётов в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

В настоящее время Ка-52 "Аллигатор" активно задействован Воздушно-космическими силами России в рамках СВО на территории Украины. Впервые он был использован во время высадки десанта в Гостомельской операции возле Киева в феврале 2022 года. Вертолёт заинтересовал страны НАТО, которые называют его "Жуликом" или "Обманщиком" (Hokum) из-за уникальных аэродинамических качеств. По сведениям западных медиа, в июне 2023 года Ка-52, оснащённые ракетами с дальностью до 20 км, сыграли решающую роль в нейтрализации натовской техники в ходе контрнаступления ВСУ.

"Аллигатор" против Apache: сравнение боевых характеристик

AH-64D Apache. Фото © Wikipedia / Photo Courtesy of U.S. Army

Ка-52 "Аллигатор" и AH-64D/E Apache — это две ведущие модели боевых вертолётов, каждый со своим набором характеристик и возможностей.

Для Ка-52 основные боевые характеристики включают:

Кокпит с боковым расположением экипажа, улучшающий взаимодействие и обзорность.

Соосная схема винтов, которая улучшает управляемость, манёвренность и способность к продолжению полёта при повреждениях.

Хорошо защищённая кабина и витальные системы для выживаемости на поле боя.

30-мм автоматическая пушка и широкий арсенал ракетного оружия.

AH-64D/E Apache, в свою очередь, имеет следующие ключевые боевые характеристики:

Экипаж, расположенный один за другим, что предоставляет обзорность и защиту при пилотировании.

Мощный двигатель и усовершенствованные пилотажно-навигационные системы.

30-мм авиационная пушка M230 и серийное вооружение в виде антитанковых управляемых ракет AGM-114 Hellfire и неуправляемых ракет Hydra 70.

Сложные системы электроники и целеуказания, а также возможности для ночного видения и лазерного наведения.

Военные аналитики часто сравнивают эти вертолёты по таким параметрам, как огневая мощь, выживаемость, электронное оснащение, манёвренность и мультифункциональность. Определить лучший из них непросто, поскольку многое зависит от конкретных сценариев применения и модификаций вертолётов. Оба вертолёта разработаны для выполнения сложных задач и демонстрируют высокую эффективность на поле боя.

Авторы Андрей Соколов