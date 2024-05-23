Трофейный танк Leopard: в чём он хорош и какие у него недостатки Немецкий танк Leopard в НАТО считают одним из лучших, поэтому активно отправляют его в зону СВО. Но история показывает, что, как и во время Второй мировой, Армия России с лёгкостью расправляется с немецкими танками. Что они собой представляют? 22 мая, 21:29 Немецкий танк Leopard в НАТО считают одной из лучших боевых машин, поэтому активно отправляют его в зону СВО. Обложка © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

История создания танка "Леопард"

Начиная с 1957 года Германия и Франция вели совместную разработку танка. Но их попытка создания так называемой европейской машины провалилась. Фото © war-book

Начиная с 1957 года Германия и Франция вели совместную разработку танка. Но их попытка создания так называемой европейской машины провалилась. В 1963 году, ещё до завершения испытаний, Германия отказалась от сотрудничества. Так началась разработка двух разных танков — "Леопарда" в Германии и АМХ-30 во Франции.

При его создании основное внимание уделялось огневой мощи и манёвренности. Но со временем немецкие конструкторы поняли важность защиты танка и внесли соответствующие изменения.

В сентябре 1965 года первые серийные танки "Леопард" уже были переданы Бундесверу. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv

Первый заказ на 1500 машин был размещён в 1963 году, а в сентябре 1965 года первые серийные танки уже были переданы Бундесверу. Всего армия Германии планировала приобрести 2437 "Леопардов". А к середине 70-х годов промышленность завершила производство нескольких серий танков с улучшенными характеристиками.

В чём особенность танка "Леопард"?

Отличные характеристики — более высокая скорость передвижения, новейшее электронное оборудование и мощное вооружение. Однако это всё есть и у других конкурентов. Особенностью "Леопарда", возможно даже одной из главных, является его конструкция, позволяющая модернизировать танк почти как угодно, создавая множество модификаций.

Характеристики танка Leopard

Основное оружие — 120-мм гладкоствольная пушка Rh120, которая имеет угол поворота 360 градусов. Фото © Wikipedia / Katrina Beeler

Благодаря своевременным модернизациям немецким производителям удалось сохранить высокие характеристики танка. Машина постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать современным требованиям и оставаться конкурентоспособной.

Конечно, моделей у танка достаточно много, но мы обсудим характеристики самых свежих модификаций. Давайте кратко о главном.

Вооружение танка Leopard состоит из основного оружия и вторичного. Основное оружие — 120-мм гладкоствольная пушка Rh120, которая имеет угол поворота 360 градусов и способна вести огонь боеприпасами со стабилизацией в виде оперения. Вторичное вооружение включает в себя спаренный пулемёт, зенитный пулемёт, установленный рядом с люком заряжающего, а также универсальную метательную установку на башне, предназначенную для создания дымовой завесы.

Кроме того, у танка есть возможность записи боя через прибор KADAG, который имитирует выстрел пушки.

Защита "Леопардов" основана на применении нескольких слоёв комбинированной брони. Согласно открытым источникам, толщина лобовой проекции корпуса составляет от 600 до 920 мм, а толщина лобовой проекции башни — от 590 до 1960 мм. Эти цифры подтверждают высокую степень защиты танка и его способность противостоять угрозам на поле боя. Вес машины начинается от 50 тонн и может достигать 66,5, всё также зависит от модификации, но последние модели меньше 60 тонн не весят.

Если говорить о цене, то "Леопард" остаётся одним из самых дорогих танков в мире. В зависимости от версии, стоимость составляет 4–10 млн долларов США (360–900 млн рублей).

Пушка "Леопарда" способна вести огонь боеприпасами со стабилизацией в виде оперения. Фото © Wikipedia / Huhu

Танк оснащён 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall, которая полностью стабилизирована для повышения точности стрельбы. В боекомплекте машины 42 снаряда к основному орудию, из которых 15 хранятся в турели башни для быстрого доступа, а остальные находятся в передней части корпуса у механика-водителя.

Leopard обычно использует два основных типа боеприпасов: бронебойные снаряды APFSDS-T, способные пробить около 450 миллиметров прокатной гомогенной брони на дальности 2000 метров, и многоцелевые снаряды HEAT-MP-T, эффективные как против мягких, так и против твёрдых целей. Благодаря этому разнообразию боеприпасов танк может выполнять различные боевые задачи на поле боя.

Боевая машина оснащена V-образным 12-цилиндровым четырёхтактным дизельным двигателем MTU MB 873 Ka-501 с жидкостным охлаждением и мощностью 1100 кВт (1500 л.с.). Этот агрегат способен обеспечить максимальную скорость 68 км/ч. Для надлежащего функционирования двигателя предусмотрена система очистки, состоящая из двух комбинированных воздушных фильтров, расположенных по бокам силовой установки. Они удаляют крупные частицы пыли, а два дополнительных фильтра тонкой очистки отфильтровывают оставшуюся взвесь.

И, наконец, электронное оборудование. Танк оборудован стабилизированной оптико-электронной системой наблюдения. Она включает тепловизор, дальномер и дневную камеру, а все данные выводятся на дисплей в боевом отделении. Экран способен отображать как полную панораму боевой обстановки, так и её отдельные фрагменты. Специализированная система обнаружения целей постоянно сканирует окружающее пространство, выявляя потенциальные угрозы. Она состоит из четырёх оптических модулей, установленных по углам башни, цветной камеры и других оптических приборов.

Преимущества и недостатки

В НАТО "Леопард" считают одним из лучших танков в своём классе. По оценкам экспертов, его главными достоинствами являются:

В НАТО "Леопард" считают одним из лучших танков в своём классе. Фото © Wikipedia / Rainer Lippert

1. Максимальная оснащённость разнообразными электронными системами, обеспечивающими высокую боевую эффективность.

2. Мощная композитная броневая защита, придающая танку превосходную живучесть.

3. Высокоточное и мощное 120-мм гладкоствольное орудие в сочетании с арсеналом противотанковых управляемых ракет.

4. Дистанционно управляемый зенитный пулемёт, размещённый на крыше башни для отражения угроз с воздуха.

5. Динамические характеристики, позволяющие быстро маневрировать на поле боя.

6. Высокая ремонтопригодность, облегчающая восстановление боеспособности машины.

Но эксперты отмечают ряд важных недостатков "Леопарда":

1. Чрезмерная масса, которая негативно сказывается на транспортабельности, манёвренности и приводит к повышенному расходу топлива.

2. Относительно слабое бронирование бортов, делающее танк уязвимым для противотанковых гранатомётов типа РПГ-7.

3. Большая площадь крыши башни, превращающая машину в удобную мишень для штурмовой авиации и вертолётов.

4. Отсутствие автомата заряжания, увеличивающее нагрузку на экипаж в бою.





Модификации танка

К 1990-м славные дни "Леопарда-1" стали угасать, он уступил ведущую роль более современной и модернизированной версии — танку "Леопард-2". Фото © Wikipedia

За более чем 50 лет разработки у немецких машин появилось немало версий. "Леопард-1" ознаменовал эру послевоенного танкостроения в Германии, его разработка была завершена в 1960-х годах. Этот танк быстро снискал популярность на военных рынках Европы и других регионов, многие страны приняли его на вооружение. Однако к 1990-м славные дни "Леопарда-1" стали угасать, он уступил ведущую роль более современной и модернизированной версии — танку "Леопард-2". К слову, именно характеристики данной версии мы и приводили выше. Тем не менее "Леопард-1" не канул в Лету — до сих пор он остаётся на вооружении в некоторых армиях мира. Даже в самой Германии этот танк продолжает числиться в резервных силах Бундесвера.

Проектирование "Леопарда-2" велось в 1970-х годах, а серийное производство началось в 1979 году. Потеснив предшественника, он сначала стал основным танком немецкой армии, а затем и главной боевой машиной стран НАТО.

Обе серии танков имеют различные модификации, обозначаемые соответствующими номерами. Например, когда СМИ упоминают танк Leopard 2A6, это означает, что данный "Леопард" относится ко второй серии и собран в модификации A6. Существуют и другие модификации Leopard 2, такие как A4, A5, A6M, A7, A7V и так далее. Аналогичная система применяется и для танка Leopard 1. Каждая модификация обладает своими особыми техническими и боевыми характеристиками.

Боевое и учебное применение

Главной целью при разработке танков Leopard 2 было создание надёжного оборонительного рубежа против гипотетического танкового наступления со стороны Советского Союза в случае крупномасштабной войны в Европе. Однако подобный сценарий так и не реализовался, и в последнее десятилетие противостояния двух сверхдержав в период холодной войны танки "Леопард-2" выполняли свои обычные задачи по несению службы и участию в различных военных учениях. Также эти машины использовались разными странами в конфликтах на Балканах, в Афганистане и Сирии.

Применение на Украине

Некоторые страны НАТО решили передать Киеву часть своего вооружения, включая танки "Леопард". Фото © ТАСС / EPA

Новую известность "Леопард" обрёл на полях СВО. На фоне продолжающейся спецоперации некоторые страны НАТО решили передать Киеву часть своего вооружения, включая танки "Леопард". Разразилась настоящая борьба — кто отправит больше танков ВСУ.

Эти машины были задействованы украинской армией в так называемом контрнаступлении. Однако в ходе боевых действий ВСУ сразу же потеряли несколько дорогостоящих "Леопардов".

Сколько "Леопардов" потеряла Украина?

По данным Минобороны, только в июне и июле 2023 года в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 танков Leopard. Факты уничтожения этих танков были зафиксированы и подкреплены фото- и видеоматериалами. Уничтоженные танки относились к модификациям 2A4 и 2A6, считающимся одними из наиболее современных в линейке Leopard 2. Сегодня число потерянных по тем или иным причинам немецких машин у ВСУ уже больше 50.

Сравнение с другими танками

Так ли хорош хвалёный в НАТО "Леопард"? Давайте сравним его с другими боевыми машинами.

Т-90М

Т-90М выигрывает в огневой мощи благодаря пушке. Фото © Wikipedia / Mil.ru

"Леопард 2А4" имеет некоторое преимущество за счёт ходовых характеристик и боекомплекта. Но Т-90М выигрывает в огневой мощи благодаря новой пушке 125 мм, наличию управляемого вооружения, автомату заряжания, малому весу, меньшей стоимости, запасу хода — на 100 км больше.

Т-80БВМ

Т-80БВМ имеет преимущество в огневой мощи 125-мм пушки. Фото © Wikipedia / Mil.ru

"Леопард 2А4" незначительно выигрывает за счёт ходовых характеристик, большего боекомплекта и запаса хода. Но Т-80БВМ имеет преимущество в огневой мощи 125-мм пушки и более высокой максимальной скорости.

"Челленджер-2"

Основным преимуществом "Челленджера-2" над "Леопардом 2А4" является больший калибр орудия. Фото © Wikipedia / Cpl Paul

Основным преимуществом "Челленджера-2" над "Леопардом 2А4" является больший калибр орудия — 125 мм — и больший боекомплект — из 52 выстрелов. При этом "Леопард" обладает меньшей массой, более мощным двигателем, лучшей подвижностью и большим запасом хода.

"Абрамс М1А2"

Основными преимуществами "Леопарда 2А4" над "Абрамсом М1А2" являются меньшая масса, большая максимальная скорость по шоссе и больший запас хода. Фото © ТАСС / ABACA

Основными преимуществами "Леопарда 2А4" над "Абрамсом М1А2" являются меньшая масса, большая максимальная скорость по шоссе и больший запас хода. По остальным ключевым параметрам — калибру орудия, боекомплекту и мощности двигателя — эти танки равны.

"Леопард" на выставке трофеев в Москве

На Поклонную гору в Москве были доставлены трофейные образцы военной техники, захваченные в зоне СВО. Среди них — немецкий танк Leopard 2A6. Фото © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В конце апреля на Поклонную гору в Москве были доставлены трофейные образцы военной техники, захваченные в зоне СВО. Среди них — немецкий танк Leopard 2A6 и украинский Т-72, ставшие частью выставочной экспозиции трофеев.

1 мая в парке Победы на Поклонной горе открылась масштабная выставка, на которой было представлено свыше 30 единиц трофейного вооружения и боевых машин из 12 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Посетители смогли воочию увидеть такие экспонаты, как немецкая БМП Marder, американские БТР М113 и БМП Bradley, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, и множество других образцов, захваченных в зоне проведения спецоперации.

Авторы Андрей Ананьев