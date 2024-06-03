Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 20:33

Пять дронов ВСУ уничтожены вечером в небе над Белгородской областью

Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Белгородской областью в 22:40, сообщили в Минобороны РФ. Обошлось без пострадавших, в результате падения обломков пострадали лишь частные домовладения, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

"В посёлке Новосадовый пробиты кровля и потолок в частном жилом домовладении. В селе Шишино пробиты кровли гаража и частного жилого дома. В селе Ясные Зори на территории частного домовладения посечён забор, ещё в одном частном жилом доме повреждены кровля, фасад и забор", — написал губернатор.

Позднее Минобороны сообщило об уничтожении ещё одного беспилотника. Это произошло в небе над Белгородчиной около 23:10 мск.

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области

Вечером 3 июня украинские боевики также предприняли попытку обстрелять объекты на территории Белгородчины с применением системы залпового огня "Ольха". Купировать угрозу удалось дежурным средствам ПВО.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров