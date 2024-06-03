Пять дронов ВСУ уничтожены вечером в небе над Белгородской областью

Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Белгородской областью в 22:40, сообщили в Минобороны РФ. Обошлось без пострадавших, в результате падения обломков пострадали лишь частные домовладения, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

"В посёлке Новосадовый пробиты кровля и потолок в частном жилом домовладении. В селе Шишино пробиты кровли гаража и частного жилого дома. В селе Ясные Зори на территории частного домовладения посечён забор, ещё в одном частном жилом доме повреждены кровля, фасад и забор", — написал губернатор.

Позднее Минобороны сообщило об уничтожении ещё одного беспилотника. Это произошло в небе над Белгородчиной около 23:10 мск.