"Минусанули" пулемётный расчёт ВСУ: Первое применение наземного дрона "Лягушка" попало на видео

Беспилотный комплекс "Лягушка" впервые протестирован российскими военными в зоне проведения спецоперации. Вооружённая несколькими минами четырёхколёсная платформа на дистанционном управлении сумела незаметно подобраться к позициям ВСУ и уничтожить пулемётный расчёт врага, рассказали в Минобороны РФ.

"В отличие от дронов-камикадзе, данный комплекс может унести с собой больше заряда. Его грузоподъёмность до 30 килограммов, тогда как FPV-дроны несут до четырёх килограммов", — назвал главное преимущество новинки старший оператор-разведчик с позывным Малой.

Российские бойцы впервые применили в зоне СВО беспилотный комплекс "Лягушка". Обложка © Telegram / Минобороны России

В Минобороны подчеркнули, что "Лягушка" способна поражать цели на дистанции свыше трёх километров. Оператор управляет беспилотной платформой при помощи встроенной камеры.