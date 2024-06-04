"Минусанули" пулемётный расчёт ВСУ: Первое применение наземного дрона "Лягушка" попало на видео
Российские бойцы впервые применили в зоне СВО беспилотный комплекс "Лягушка"
Беспилотный комплекс "Лягушка" впервые протестирован российскими военными в зоне проведения спецоперации. Вооружённая несколькими минами четырёхколёсная платформа на дистанционном управлении сумела незаметно подобраться к позициям ВСУ и уничтожить пулемётный расчёт врага, рассказали в Минобороны РФ.
"В отличие от дронов-камикадзе, данный комплекс может унести с собой больше заряда. Его грузоподъёмность до 30 килограммов, тогда как FPV-дроны несут до четырёх килограммов", — назвал главное преимущество новинки старший оператор-разведчик с позывным Малой.
Российские бойцы впервые применили в зоне СВО беспилотный комплекс "Лягушка". Обложка © Telegram / Минобороны России
В Минобороны подчеркнули, что "Лягушка" способна поражать цели на дистанции свыше трёх километров. Оператор управляет беспилотной платформой при помощи встроенной камеры.
Компанию "Лягушке" на фронте недавно составили и новейшие беспилотные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги". Разработанные холдингом "Высокоточные комплексы" дроны являются едва ли не рекордсменами по грузоподъёмности среди наземных устройств — 150 и 250 килограммов соответственно.
Telegram / Минобороны России