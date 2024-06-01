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Регион
1 июня, 05:00

"Ростех" создал первые в мире наземные боевые дроны

"Ростех": В России создан первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе "Депеша"

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в "Ростех", создал первые в мире наземные дроны-камикадзе. Сейчас многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги" проходят испытания, в частности, в зоне СВО, сообщили в госкорпорации.

"Одной из важнейших характеристик роботизированных машин наряду с компактностью и манёвренностью является их грузоподъёмность. У "Депеши" она составляет 150 кг, у "Багги" — 250 кг. Это делает этих роботов надёжными помощниками для бойцов на передовой", — рассказали журналистам в "Ростехе".

"Депешу" (разработка АО "КБП") собрали на гусеничной платформе, робот управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Платформа "Багги" (разработка ВНИИ "Сигнал") колёсная, он управляется при помощи джойстика и планшета. Оба комплекса могут использоваться как наземные дроны-камикадзе — для поражения живой силы противника, укреплённых огневых точек и опорных пунктов. Также с их помощью можно заминировать местность или, наоборот, разминировать оборонительные заграждения, например "зубы дракона". Помимо этого роботы сумеют быстро доставить на линию боевого соприкосновения боеприпасы, топливо и даже эвакуируют раненых бойцов.

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Ранее сообщалось, что предприятия "Ростеха" разработали и уже приступили к поставкам аппаратуры для первого полностью отечественного спутника связи. Как сообщили в пресс-службе корпорации, речь идёт об актуаторах для СВЧ-переключателей "Экспресс-АМУ4", необходимых для управления полезной нагрузкой спутника.

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Telegram / "Ростех"

Лариса Сафронова
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