"Ростех" создал первые в мире наземные боевые дроны

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в "Ростех", создал первые в мире наземные дроны-камикадзе. Сейчас многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги" проходят испытания, в частности, в зоне СВО, сообщили в госкорпорации.

"Одной из важнейших характеристик роботизированных машин наряду с компактностью и манёвренностью является их грузоподъёмность. У "Депеши" она составляет 150 кг, у "Багги" — 250 кг. Это делает этих роботов надёжными помощниками для бойцов на передовой", — рассказали журналистам в "Ростехе".

"Депешу" (разработка АО "КБП") собрали на гусеничной платформе, робот управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Платформа "Багги" (разработка ВНИИ "Сигнал") колёсная, он управляется при помощи джойстика и планшета. Оба комплекса могут использоваться как наземные дроны-камикадзе — для поражения живой силы противника, укреплённых огневых точек и опорных пунктов. Также с их помощью можно заминировать местность или, наоборот, разминировать оборонительные заграждения, например "зубы дракона". Помимо этого роботы сумеют быстро доставить на линию боевого соприкосновения боеприпасы, топливо и даже эвакуируют раненых бойцов.