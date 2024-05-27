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Регион
27 мая, 08:34

"Ростех" начал поставки комплектующих для первого полностью российского спутника

"Росэлектроника" завершила разработку комплектующих для аппарата "Экспресс-АМУ4"

"Экспресс-АМУ4" должен стать первым российским спутником связи, изготовленным без использования иностранных комплектующих. Обложка © Роскосмос

"Экспресс-АМУ4" должен стать первым российским спутником связи, изготовленным без использования иностранных комплектующих. Обложка © Роскосмос

Предприятия "Ростеха" разработали и уже приступили к поставкам аппаратуры для первого полностью отечественного спутника связи. Как сообщили в пресс-службе корпорации, речь идёт об актуаторах для СВЧ-переключателей "Экспресс-АМУ4". Эти детали необходимы для управления полезной нагрузкой спутника, пояснили в "Ростехе".

"Актуаторы позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазона, обеспечивая передачу данных, в том числе цифровое телевещание", — информирует пресс-служба корпорации.

Спутник связи "Экспресс-АМУ4" станет первым отечественным аппаратом, изготовленным без использования иностранных комплектующих. Запуск аппарата планируется на 2026 год. С его помощью будут обеспечиваться услуги спутниковой связи и вещания на территории европейской части России, а также стран Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и части Северной Америки. Спутник будет работать в Ku-, C- и L-диапазонах.

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А ранее специалисты "Ростеха" ознакомились с особенностями уничтоженного в зоне проведения спецоперации танка М1А1 Abrams. Осмотр трофейной американской техники подтвердил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

Марина Калегина
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