"Ростех" начал поставки комплектующих для первого полностью российского спутника
"Росэлектроника" завершила разработку комплектующих для аппарата "Экспресс-АМУ4"
"Экспресс-АМУ4" должен стать первым российским спутником связи, изготовленным без использования иностранных комплектующих. Обложка © Роскосмос
Предприятия "Ростеха" разработали и уже приступили к поставкам аппаратуры для первого полностью отечественного спутника связи. Как сообщили в пресс-службе корпорации, речь идёт об актуаторах для СВЧ-переключателей "Экспресс-АМУ4". Эти детали необходимы для управления полезной нагрузкой спутника, пояснили в "Ростехе".
"Актуаторы позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазона, обеспечивая передачу данных, в том числе цифровое телевещание", — информирует пресс-служба корпорации.
Спутник связи "Экспресс-АМУ4" станет первым отечественным аппаратом, изготовленным без использования иностранных комплектующих. Запуск аппарата планируется на 2026 год. С его помощью будут обеспечиваться услуги спутниковой связи и вещания на территории европейской части России, а также стран Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и части Северной Америки. Спутник будет работать в Ku-, C- и L-диапазонах.
А ранее специалисты "Ростеха" ознакомились с особенностями уничтоженного в зоне проведения спецоперации танка М1А1 Abrams. Осмотр трофейной американской техники подтвердил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.