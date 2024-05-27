"Ростех" начал поставки комплектующих для первого полностью российского спутника

Предприятия "Ростеха" разработали и уже приступили к поставкам аппаратуры для первого полностью отечественного спутника связи. Как сообщили в пресс-службе корпорации, речь идёт об актуаторах для СВЧ-переключателей "Экспресс-АМУ4". Эти детали необходимы для управления полезной нагрузкой спутника, пояснили в "Ростехе".

"Актуаторы позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазона, обеспечивая передачу данных, в том числе цифровое телевещание", — информирует пресс-служба корпорации.

Спутник связи "Экспресс-АМУ4" станет первым отечественным аппаратом, изготовленным без использования иностранных комплектующих. Запуск аппарата планируется на 2026 год. С его помощью будут обеспечиваться услуги спутниковой связи и вещания на территории европейской части России, а также стран Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и части Северной Америки. Спутник будет работать в Ku-, C- и L-диапазонах.