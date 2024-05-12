Специалисты "Ростеха" изучили трофейный Abrams
Чемезов: Эксперты "Ростеха" осмотрели подбитый в зоне СВО танк Abrams
Танк Abrams на Поклонной горе в Москве. Обложка © АГН "Москва"
Специалисты "Ростеха" ознакомились с особенностями уничтоженного в зоне проведения спецоперации танка М1А1 Abrams. Осмотр трофейной американской техники подтвердил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Естественно, технику смотрели", — заявил он РИА "Новости", подчеркнув, что предметного разговора на эту тему пока не проводилось.
Российские войска продолжают уничтожать американские танки на поле боя. Лишь за последние две недели ВСУ лишились трёх Abrams. А одна из подбитых машин этого типа теперь красуется на Поклонной горе в Москве как напоминание о невозможности одолеть РФ.