Специалисты "Ростеха" изучили трофейный Abrams

Специалисты "Ростеха" ознакомились с особенностями уничтоженного в зоне проведения спецоперации танка М1А1 Abrams. Осмотр трофейной американской техники подтвердил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Естественно, технику смотрели", — заявил он РИА "Новости", подчеркнув, что предметного разговора на эту тему пока не проводилось.