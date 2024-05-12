Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 02:04

Специалисты "Ростеха" изучили трофейный Abrams

Чемезов: Эксперты "Ростеха" осмотрели подбитый в зоне СВО танк Abrams

Танк Abrams на Поклонной горе в Москве. Обложка © АГН "Москва"

Танк Abrams на Поклонной горе в Москве. Обложка © АГН "Москва"

Специалисты "Ростеха" ознакомились с особенностями уничтоженного в зоне проведения спецоперации танка М1А1 Abrams. Осмотр трофейной американской техники подтвердил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Естественно, технику смотрели", — заявил он РИА "Новости", подчеркнув, что предметного разговора на эту тему пока не проводилось.

"Вскрытию" быть!: Названа самая занятная для российских спецов деталь на трофейном танке Leopard
"Вскрытию" быть!: Названа самая занятная для российских спецов деталь на трофейном танке Leopard

Российские войска продолжают уничтожать американские танки на поле боя. Лишь за последние две недели ВСУ лишились трёх Abrams. А одна из подбитых машин этого типа теперь красуется на Поклонной горе в Москве как напоминание о невозможности одолеть РФ.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Ростех
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Чемезов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров