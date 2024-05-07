Российские войска уничтожили в зоне СВО ещё по одному Leopard и Abrams
Российские войска за сутки уничтожили в зоне спецоперации танки Leopard 1 и Abrams, а также поразили живую силу ВСУ в 128 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, подразделения группировки войск "Центр" ликвидировали танк Abrams, две американские боевые машины пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также четыре 122-мм гаубицы Д-30. Противник в боях потерял здесь до 395 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили немецкий танк Leopard 1, американский бронетранспортёр М113, две боевые бронированные машины. Противник в боях потерял до 335 военных.
Кстати, ранее, 5 мая, Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё одного Abrams в зоне ответственности группировки войск "Центр". В результате боевых столкновений украинская сторона лишилась также почти 400 бойцов.