Российские войска за сутки уничтожили в зоне спецоперации танки Leopard 1 и Abrams, а также поразили живую силу ВСУ в 128 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, подразделения группировки войск "Центр" ликвидировали танк Abrams, две американские боевые машины пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также четыре 122-мм гаубицы Д-30. Противник в боях потерял здесь до 395 военнослужащих.

Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили немецкий танк Leopard 1, американский бронетранспортёр М113, две боевые бронированные машины. Противник в боях потерял до 335 военных.