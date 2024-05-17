Sukhoi Superjet 100 — всё: В России впервые импортозаместят название самолёта
Глава "Ростеха" Чемезов: Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев"
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 может сменить название на фоне импортозамещения большинства узлов и агрегатов. Новая версия воздушного судна с отечественными комплектующими будет именоваться "Яковлев", заявил в разговоре с РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"У нас это всё под "КБ имени А.С. Яковлева", и я думаю, что так и будет — "Яковлев", — рассудил собеседник газеты.
Ранее Life.ru рассказывал, что импортозамещённую версию SSJ 100 оснастили не только российской электроникой, но и отечественными двигателями. Первый полёт с новыми силовыми установками запланирован на 2024 год.
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