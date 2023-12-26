Анонсирован первый полёт нового Sukhoi Superjet с российскими двигателями ПД-8

Первый полёт нового самолёта Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8 может состояться уже в начале следующего года. Об этом сообщил журналистам во вторник, 26 декабря глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах. Я думаю, что в этом году в оставшиеся дни мы проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полёт", — отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Слюсарь уточнил, что разрешение на первый вылет должны дать коллеги из Объединенной двигателестроительной корпорации (АО "ОДК").