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26 декабря, 11:40

Анонсирован первый полёт нового Sukhoi Superjet с российскими двигателями ПД-8

Глава ОАК Слюсарь: Первый полёт SSJ с ПД-8 может состояться в начале 2024 года

Фото © Марина Лысцева/ТАСС

Фото © Марина Лысцева/ТАСС

Первый полёт нового самолёта Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8 может состояться уже в начале следующего года. Об этом сообщил журналистам во вторник, 26 декабря глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах. Я думаю, что в этом году в оставшиеся дни мы проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полёт", — отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Слюсарь уточнил, что разрешение на первый вылет должны дать коллеги из Объединенной двигателестроительной корпорации (АО "ОДК").

ПД-8 (Перспективный Двигатель тягой 8 тонн) — российский двигатель семейства перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей поколения 5 и 5+, созданный для замены импортных двигателей на Sukhoi Superjet 100, а также на SSJ-75, Ту-334 и Бе-200.

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Ранее Лайф уже сообщал, что в российском самолёте SSJ New почти не останется импортных деталей и компонентов. Вместо иностранных агрегатов воздушное судно оснащено отечественными двигателями ПД-8. При этом к 2030 году в нашей стране планируют выпустить более 500 гражданских самолётов: Sukhoi Superjet, а также МС-21, которые заменят воздушные суда Airbus и Boeing.

Марина Калегина
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