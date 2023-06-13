Военный лётчик на примере SSJ показал успехи в развитии российской авиации

Россия становится всё более независимой в авиационной отрасли. Об этом в связи с модернизацией самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ) заявил заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов.

Он отметил, что Россия начала производить SSJ 100 почти десять лет назад. Это был совместный проект с рядом других стран: участие принимали американцы, немцы, французы, итальянцы. Сейчас же самолёт потребовалось модернизировать.

"Иначе его эксплуатация должна была быть приостановлена или прекращена. Сыграло санкционное давление Запада, после 2014 года особенно. Первое, что сделали, — заменили двигатели: металл, некоторые детали. Их делает Рыбинский завод", — сказал заслуженный военный лётчик в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что раньше двигатели делали французы, причём недостаточно качественно. На данный момент их выпускают на российских производственных базах, из российского материала. Теперь в этом вопросе РФ не зависит от состояния политики, экономики и мировой общественности. Жёсткая посадка SSJ в Шереметьево в 2019 году тоже заставила Россию исправить ошибки, которые были выявлены в самолёте.