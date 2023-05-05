КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 08:54

Чемезов заявил, что в SSJ New импортных компонентов почти не будет

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В российском самолёте SSJ New почти не останется импортных деталей и компонентов. Об этом сообщил генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов.

На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, посвящённой итогам деятельности компании в прошлом году, он отметил, что в настоящее время завершаются испытания двигателя ПД-8.

"Самолёт уже с нашим двигателем, полностью с нашей авионикой, с нашими агрегатами и, самое главное, с нашим — полностью — фюзеляжем. Импортного практически там уже ничего не остается", — подчеркнул Чемезов.

По его словам, уже завершается сертификация. Самолёт будет серийно выпускаться с 2024-го, в год по 20 лайнеров SSJ New.

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Ранее Лайф уже писал, что вместо иностранных агрегатов воздушное судно оснащено отечественными двигателями пятого поколения ПД-8. При этом к 2030 году в нашей стране планируют выпустить более 500 гражданских самолётов: Sukhoi Superjet, а также МС-21, которые заменят воздушные суда Airbus и Boeing.

Николь Вербер
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