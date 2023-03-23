Мишустин анонсировал в Госдуме первый полёт обновлённого "Суперджета"

Первый полёт самолёта SSJ 100 (Sukhoi Superjet 100) с отечественным двигателем должен состояться уже в ближайшие несколько месяцев. О этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления с отчётом в Госдуме.

Глава кабмина уточнил, что вместо иностранных агрегатов воздушное судно теперь оснащено российскими двигателями пятого поколения ПД-8.

"В авиастроении — создаём линейку современных самолётов и вертолётов. В прошлом году были в полном объёме завершены аэродинамические испытания обновлённого лайнера "Сухой Суперджет". <...> Его первый полёт планируется в течение ближайших трёх месяцев", — сказал премьер.

Ранее Россия успешно провела лётные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и лёгкого многоцелевого самолёта "Байкал", добавил Мишустин. Также в декабре был сертифицирован двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.