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20 февраля, 17:10

Мантуров раскрыл подробности работы над сверхзвуковым бизнесджетом

Россия продолжает работу над проектом сверхзвукового бизнесджета, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, ОАЭ всё ещё сохраняют интерес к совместной разработке.

"Это проект российский. И мы пригласили коллег к данному проекту на уровне научно-исследовательских институтов РФ и ОАЭ. Такая работа и такое сотрудничество осуществляются, но пока это не в активной фазе", сказал он.

Вице-премьер отметил, что РФ приглашает Эмираты к возможному участию на этапе разработки и привилегиям научно-исследовательской работы. Причём первоочередной задачей является создание в 2027 году демонстратора технологий. Опытный образец — "это огромные инвестиции".

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Напомним, в 2021 году стало известно о совместной разработке суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединённой авиастроительной корпорации сверхзвукового пассажирского самолёта. Тогда Денис Мантуров заявил, что "основные параметры свёрстаны на 80%". Позже гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов назвал проект убыточным, но интересным для шейхов.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Матвей Константинов
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