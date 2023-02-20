Мантуров раскрыл подробности работы над сверхзвуковым бизнесджетом

Россия продолжает работу над проектом сверхзвукового бизнесджета, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, ОАЭ всё ещё сохраняют интерес к совместной разработке.

"Это проект российский. И мы пригласили коллег к данному проекту на уровне научно-исследовательских институтов РФ и ОАЭ. Такая работа и такое сотрудничество осуществляются, но пока это не в активной фазе", — сказал он.

Вице-премьер отметил, что РФ приглашает Эмираты к возможному участию на этапе разработки и привилегиям научно-исследовательской работы. Причём первоочередной задачей является создание в 2027 году демонстратора технологий. Опытный образец — "это огромные инвестиции".