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11 июня, 11:38

МО РФ показало видео удара по украинскому Су-25 "Ланцетом"

Украинский Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области уничтожен "Ланцетом"

Украинский самолёт Су-25, об уничтожении которого ранее сообщили в Минобороны РФ, был разбомблен на аэродроме в Днепропетровской области с помощью боеприпаса "Ланцет".

"Российскими военнослужащими – операторами БПЛА нанесён удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолёт Су-25 ВСУ", — сообщили в ведомстве.

Украинский Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области уничтожен "Ланцетом". Видео © Telegram / Минобороны России

Точность попадания подтверждают кадры объективного контроля, которые публикует МО РФ.

Воздушные силы Украины потеряли на боевом задании истребитель Су-27
Воздушные силы Украины потеряли на боевом задании истребитель Су-27

Напомним, ранее 11 июня Минобороны РФ отчиталось об уничтожении самолётов Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины, находящихся на аэродромах базирования. Кроме того, за прошедшие сутки было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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