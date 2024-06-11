МО РФ показало видео удара по украинскому Су-25 "Ланцетом"
Украинский Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области уничтожен "Ланцетом"
Украинский самолёт Су-25, об уничтожении которого ранее сообщили в Минобороны РФ, был разбомблен на аэродроме в Днепропетровской области с помощью боеприпаса "Ланцет".
"Российскими военнослужащими – операторами БПЛА нанесён удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолёт Су-25 ВСУ", — сообщили в ведомстве.
Украинский Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области уничтожен "Ланцетом". Видео © Telegram / Минобороны России
Точность попадания подтверждают кадры объективного контроля, которые публикует МО РФ.
Напомним, ранее 11 июня Минобороны РФ отчиталось об уничтожении самолётов Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины, находящихся на аэродромах базирования. Кроме того, за прошедшие сутки было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах.