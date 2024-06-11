МО РФ показало видео удара по украинскому Су-25 "Ланцетом"

Украинский самолёт Су-25, об уничтожении которого ранее сообщили в Минобороны РФ, был разбомблен на аэродроме в Днепропетровской области с помощью боеприпаса "Ланцет".

"Российскими военнослужащими – операторами БПЛА нанесён удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолёт Су-25 ВСУ", — сообщили в ведомстве.

Украинский Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области уничтожен "Ланцетом". Видео © Telegram / Минобороны России

Точность попадания подтверждают кадры объективного контроля, которые публикует МО РФ.