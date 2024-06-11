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11 июня, 10:43

Армия России за сутки уничтожила самолёты Су-27 и Су-25 на аэродромах ВСУ

Военнослужащие Вооружённых сил России разбомбили самолёты Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины, находящиеся на аэродромах базирования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолёты Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины", — сказано в тексте сообщения ведомства.

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Ранее Российская армия сровняла с землёй командный пункт бригады тактической авиации ВСУ. Кроме того, были нанесены удары по местам временной дислокации наёмников Иностранного легиона, скоплениям живой силы и техники в 147 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Владимир Озеров
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