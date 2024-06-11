Армия России за сутки уничтожила самолёты Су-27 и Су-25 на аэродромах ВСУ

Военнослужащие Вооружённых сил России разбомбили самолёты Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины, находящиеся на аэродромах базирования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолёты Су-27 и Су-25 Воздушных сил Украины", — сказано в тексте сообщения ведомства.