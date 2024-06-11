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11 июня, 08:33

Москалькова объяснила Life.ru гуманное отношение к украинским пленным в России

Москалькова: Мы следим, чтобы пленные ВС РФ на Украине получали посылки

Российская сторона внимательно следит за доставкой посылок содержащимся на Украине военнопленным ВС РФ, подтверждение получения происходит в видеоформате. Об этом корреспонденту Life.ru рассказала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Москалькова рассказала об отслеживании получения посылок российскими военнопленными на Украине и об отношении к пленным из ВСУ. Видео © Life.ru

"Следим. Получаем видеоподтверждения о том, что они дошли. Я не подтверждаю такой информации [о краже посылок российским военнопленным на Украине]", — ответила она на вопрос о том, правдивы ли сообщения о хищениях посылок для наших бойцов украинской стороной.

Также омбудсмен заявила, что не считает, будто в России слишком мягко относятся к пленным бойцам ВСУ. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин призывает проявлять милосердие по отношению к сдавшимся противникам.

"Президент призывает к милосердию к военнопленным. Это абсолютно правильная и гуманная позиция, которая присуща нашему народу и нашей стране", — подчеркнула Москалькова.

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Напомним, что вчера Татьяна Москалькова доложила Владимиру Путину о том, что совершила визиты к более чем 1,7 тысячи пленных бойцов ВСУ. Это было сделано в рамках выполнения зеркальных договорённостей с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который также обязался посещать российских военнопленных.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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