Москалькова доложила Путину, что посетила более 1,7 тысячи украинских пленных

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила более 1,7 тысячи пленных украинских военнослужащих в рамках симметричных договорённостей с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Об этом она сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которому зачитала доклад о ситуации с соблюдением прав человека в нашей стране. Основной акцент совещания был сделан на работе с обращениями, связанными со спецоперацией на Украине.

Встреча Владимира Путина и Татьяны Москальковой. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Мы договорились зеркально посещать: я — украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории, а украинский уполномоченный по правам человека — наших военнопленных. Более 1,7 тысячи человек посетили", — объяснила она.

Москалькова также рассказала, что к ней поступает много обращений от эвакуированных из зоны боевых действий беженцев, которые сейчас находятся на российской территории в пунктах временного размещения. Кроме того, шлют запросы родные участников спецоперации и сами бойцы ВС РФ. Этой категории команда омбудсмена уделяет повышенное внимание, для работы с ними даже было создано специальное подразделение.

Известно, что процесс взаимодействия омбудсменов по правам человека в России и на Украине проходит негладко. Ранее Москалькова сообщала о том, что обратилась к своему украинскому коллеге Лубинцу, попросив его содействия в том, чтобы ускорить процесс обмена пленными военнослужащими. Основная проблема заключалась в нежелании Киева вызволять своих бойцов из Российской Федерации, режим был заинтересован только в возвращении боевиков нацбата "Азов"*. При этом российская сторона предлагала обменять 500 служивших в рядах ВСУ граждан Украины.